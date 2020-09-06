Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazrakşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Eylül pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22.15 Süt Kardeşler
23.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Yasak Elma
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Ana Haber
20.00 Menajerimi Ara
23.00 Bir Demet Tiyatro
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1
22.45 Hekimoğlu
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Maria ile Mustafa
22.30 Maria ile Mustafa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.50 Tövbeler Olsun
21.45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Sırbistan-Türkiye"
22.45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Sırbistan-Türkiye"
23.45 Tövbeler Olsun
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