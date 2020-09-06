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TV Yayın akışı 6 Eylül 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 6 Eylül 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kuzey Yıldızı İlk Aşk tekrar bölümü, Maria ile Mustafa ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Diğer televizyon kanallarında yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte, 6 Eylül Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 6 Eylül

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazrakşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Eylül pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22.15 Süt Kardeşler
23.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Ana Haber
20.00 Menajerimi Ara
23.00 Bir Demet Tiyatro

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1
22.45 Hekimoğlu

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Maria ile Mustafa
22.30 Maria ile Mustafa

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber
19.50 Tövbeler Olsun
21.45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Sırbistan-Türkiye"
22.45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karş. "Sırbistan-Türkiye"
23.45 Tövbeler Olsun

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