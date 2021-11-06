Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
6 Kasım Cumartesi ATV Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:20 Örümcek Adam
15:40 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
6 Kasım Cumartesi Kanal D Yayın Akışı
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:00 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
6 Kasım Cumartesi Star Tv Yayın Akışı
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Yerli dizi/sinema tekrar
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:30 Yerli Dizi
15:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 Yerli dizi/sinema tekrar
6 Kasım Cumartesi FOX TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yasak Elma
13:30 Kanunsuz Topraklar
16:00 Elkızı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Elkızı
6 Kasım Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı
04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
07:05 Yeşil Deniz
10:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
13:15 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
16:45 Türk Sineması 'Tozkoparan İskender:1071' (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
6 Kasım Cumartesi TV8 Yayın Akışı
08:30 Çook Yaşa
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10:45 Tahin Pekmez
13:00 Seviyorum Ama Arkadaşça
15:30 Kırmızı Oda
20:00 O Ses Türkiye
6 Kasım Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin
08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
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