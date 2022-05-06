Televizyon yayın akışı 6 Mayıs Cuma akşamı için araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayram tatili nedeniyle bu hafta çoğu dizi yeni bölümünü yayınlamadı. Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmlerin yeni bölümünün olup olmadığı merak ediliyor. 6 Mayıs tv yayın akışında bulunan; Aziz, Arka Sokaklar, Survivor All Star, İyilik, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru ve Yalnız Kurt yapımları ekrana geliyor. İşte, 6 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…