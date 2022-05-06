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Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler neler? 6 Mayıs Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler günün yorgunluğunu dizi, film izleyerek atmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 6 Mayıs Cuma akşamı televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programının olduğu merak ediliyor. 6 Mayıs tv yayın akışında; Aziz, Arka Sokaklar, Survivor All Star, İyilik, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru ve Yalnız Kurt yapımları yer alıyor. İşte, 6 Mayıs Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…

  • 01
    TV yayın akışı 6 Mayıs Cuma yayınlandı! Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler neler? Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    Televizyon yayın akışı 6 Mayıs Cuma akşamı için araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayram tatili nedeniyle bu hafta çoğu dizi yeni bölümünü yayınlamadı. Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmlerin yeni bölümünün olup olmadığı merak ediliyor.  6 Mayıs tv yayın akışında bulunan; Aziz, Arka Sokaklar, Survivor All Star, İyilik, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru ve Yalnız Kurt yapımları ekrana geliyor. İşte, 6 Mayıs Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…
  • 02
    TV yayın akışı 6 Mayıs Cuma yayınlandı! Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler neler? Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    08:45 Bir Şansı Olsa

    10:00 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Aziz

    00:15 Salako (Yerli Sinema)

    02:00 Napoli’nin Sırrı

    03:45 Gelin Evi

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 03
    TV yayın akışı 6 Mayıs Cuma yayınlandı! Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler neler? Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

    00:15 Afara

    02:30 Doğal Yol (Yabancı Sinema)

    03:45 Gelinim Mutfakta
  • 04
    TV yayın akışı 6 Mayıs Cuma yayınlandı! Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler neler? Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Kaderimin Oyunu

    00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

    03:00 Fazilet Hanım ve Kızları

    05:00 Güzel Köylü
  • 05
    TV yayın akışı 6 Mayıs Cuma yayınlandı! Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler neler? Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya İle Umudum Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 İyilik

    01:15 Gülümse Kaderine

    04:00 Kamera Arkası

    04:30 Her Yerde Sen

    06:00 Aşk Yeniden
  • 06
    TV yayın akışı 6 Mayıs Cuma yayınlandı! Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler neler? Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri

    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Yalnız Kurt

    00:20 Adı Sevgi

    03:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 07
    TV yayın akışı 6 Mayıs Cuma yayınlandı! Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler neler? Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:10 Kuklalı Köşk (Yerli Sinema)

    06:30 Gönül Dağı

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

    12:40 Türkiye’nin Mutfağı

    15:10 Bir İyilik Hikayesi

    15:30 Masumlar Apartmanı

    19:00 Ana Haber

    19:50 İddiaların Aksine

    20:00 Kasaba Doktoru

    02:30 Dengi Dengine
  • 08
    TV yayın akışı 6 Mayıs Cuma yayınlandı! Bu akşam yayınlanacak dizi ve filmler neler? Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    04:15 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    05:30 Oynat Bakalım

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