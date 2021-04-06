Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Nisan Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

23:15 Kırmızı Kamyon

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşkı- ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Çok Güzel Hareketler

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Son Hava Bükücü

22:30 Yerli Dizi

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Bir Zamanlar Çukurova



FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Baraj

23:45 Masumiyet



TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı



TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021