Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
7 Kasım Pazar ATV Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kalp Yarası
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
7 Kasım Pazar Kanal D Yayın Akışı
07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
7 Kasım Pazar Star Tv Yayın Akışı
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Güldüy Güldüy Show
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
16:00 En Güzel Bölüm
16:30 Sana Söz
18:45 Star Haber
20:00 Benim Hayatım
7 Kasım Pazar FOX TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kanunsuz Topraklar
14:00 Aşk Mantık İntikam
16:30 El Kızı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 El Kızı
7 Kasım Pazar TRT 1 Yayın Akışı
04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:40 Muhteşem Kraliçe
05:45 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Ve Bir Yeni Ömür
13:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
16:50 Türk Sineması 'Tozkoparan İskender: Zafer'
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:55 3'Te 3
7 Kasım Pazar TV8 Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10.45 Masterchef Türkiye
15:00 Kırmızı Oda
18:15 Recep İvedik 6
20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
7 Kasım Pazar SHOW TV Yayın Akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Bir Şansım Olsa
15:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Aziz (Tekrar)
22:45 Üç Kuruş (Tekrar)
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