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TV Yayın akışı 7 Kasım 2021 Pazar! Star TV, ATV, TV8, Show TV, Kanal D, FOX TV yayın akışı

Haftanın son gününü evde geçirecek milyonlarca vatandaşımız, televizyon kanallarındaki bugünkü yayın akışını merak ediyor. İşte 7 Kasım Pazar gününün birbirinden keyifli dizi, film ve programların listesi...

TV Yayın akışı 7 Kasım 2021 Pazar! Star TV, ATV, TV8, Show TV, Kanal D, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Kasım Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

7 Kasım Pazar ATV Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kalp Yarası

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

7 Kasım Pazar Kanal D Yayın Akışı

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

7 Kasım Pazar Star Tv Yayın Akışı

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Güldüy Güldüy Show

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

16:00 En Güzel Bölüm

16:30 Sana Söz

18:45 Star Haber

20:00 Benim Hayatım

7 Kasım Pazar FOX TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kanunsuz Topraklar

14:00 Aşk Mantık İntikam

16:30 El Kızı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 El Kızı

7 Kasım Pazar TRT 1 Yayın Akışı

04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:40 Muhteşem Kraliçe

05:45 Yeşil Deniz

08:40 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Ve Bir Yeni Ömür

13:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

16:50 Türk Sineması 'Tozkoparan İskender: Zafer'

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

23:55 3'Te 3

7 Kasım Pazar TV8 Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10.45 Masterchef Türkiye

15:00 Kırmızı Oda

18:15 Recep İvedik 6

20:00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

7 Kasım Pazar SHOW TV Yayın Akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Aziz (Tekrar)

22:45 Üç Kuruş (Tekrar)

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