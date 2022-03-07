7 Mart TV yayın akışı diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Diziseverler bugün TV’de hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. 7 Mart Pazartesi akşamı; Alparslan: Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Yasak Elma dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 7 Mart Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;