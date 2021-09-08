Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Düğüm Salonu 'Türk Filmi'
22.15 En Büyük Şaban 'Türk Filmi'
00.15 Düğüm Salonu 'Türk Filmi' (Tekrar)
02.15 En Büyük Şaban 'Türk Filmi' (Tekrar)
03.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
02.30 Çılgın Dersane 'Türk Filmi'
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Bayi Toplantısı 'Türk Filmi'
22.30 Bayi Toplantısı 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Bana Masal Anlatma 'Türk Filmi'
01.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.20 Star Market(Tekrar)
05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Bizum Hoca 2 'Türk Filmi'
22.15 Aşk Tesadüfleri Sever 'Türk Filmi'
00.45 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 İstanbul Muhafızları: Abı Hayat Çeşmesi 'Türk Filmi'
22.00 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı 'Yabancı Film'
01.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
03.15 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Hercai'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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