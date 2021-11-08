Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

11:00 Bir Şansım Olsa

12:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

22:15 Üç Kuruş

03:15 Yalancı

KANAL D YAYIN AKIŞI

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Babamın Ceketi

01:30 Babamın Ceketi

03:00 Gelinim Mutfakta

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Kuruluş Osman

03:45 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

FOX TV YAYIN AKIŞI

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Yasak Elma

23.45 Evlilik Hakkında Her Şey

02.30 Kanunsuz Topraklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Sana Söz

18:30 Star Haber

20:00 Black Panther

22:45 Sana Söz

02:00 Ada Masalı

04:30 Sana Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Teşkilat

12:45 Dünya Hali

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler

19:00 İddiaların Aksine

19:05 Ana Haber

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:10 Bizim Köyün Kızları

04:10 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa