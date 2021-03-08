Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Mart Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

14.30 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

23.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Seni Çok Bekledim 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)

02.50 Ölüm Takımı 'Yabancı Film'

04.30 7. Birim 'Yabancı Film'

06.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 İftarlık Gazoz 'Türk Filmi'

22.30 İftarlık Gazoz 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 İlk Öpücük 'Türk Filmi'

02.45 Gelinim Mutfakta(Tekrar)

05.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maraşlı 'Dizi'

00.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi'

17.15 Seksenler 'Dizi'

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)

02.25 52 Hafta 'Belgesel'

02.50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)

03.45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Kırmızı Oda

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Doğduğun Ev Kaderindir

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler