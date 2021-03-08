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TV Yayın akışı 8 Mart Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma, Uyanış:Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 8 Mart Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 8 Mart Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Mart Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
14.30 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
23.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Seni Çok Bekledim 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
02.50 Ölüm Takımı 'Yabancı Film'
04.30 7. Birim 'Yabancı Film'
06.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 İftarlık Gazoz 'Türk Filmi'
22.30 İftarlık Gazoz 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 İlk Öpücük 'Türk Filmi'
02.45 Gelinim Mutfakta(Tekrar)
05.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maraşlı 'Dizi'
00.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi'
17.15 Seksenler 'Dizi'
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
02.25 52 Hafta 'Belgesel'
02.50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panorama

12:15 Süper 1 Takım

12:30 Kırmızı Oda

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Doğduğun Ev Kaderindir

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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