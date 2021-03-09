Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Mart Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Çakallarla Dans
KANAL D YAYIN AKIŞI
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Ödeşme Zamanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Seni Çok Bekledim
18:30 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
22:30 Kutsal Damacana
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet
ATV YAYIN AKIŞI
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
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