Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Mart Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Çakallarla Dans

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Ödeşme Zamanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Seni Çok Bekledim

18:30 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

22:30 Kutsal Damacana

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Baraj

23:45 Masumiyet

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021