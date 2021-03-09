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TV Yayın akışı 9 Mart 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 9 Mart Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 9 Mart Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 9 Mart 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Mart Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Çakallarla Dans

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Ödeşme Zamanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Seni Çok Bekledim
18:30 Star Haber
20:00 Niyazi Gül Dörtnala
22:30 Kutsal Damacana

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021

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