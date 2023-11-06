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        Haberler Televizyon TV YAYIN AKIŞI BUGÜN 6 KASIM Pazartesi! Bugün hangi diziler ve filmler var? ATV, Fox, TV8, Kanal D, Show TV, Star ve TRT 1 yayın akışı!

        TV yayın akışı bugün: 6 Kasım Pazartesi hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?

        Haftanın ilk günü itibariyle televizyon yayın akışına ilişkin araştırmalar da başlamış durumda. Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin final bölümüyle ekranlara geleceği günde yayınlanacak dizi, film ve yarışmalara ilişkin tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, 6 Kasım Pazartesi günü itibariyle Show TV, Star, TRT 1, ATV, Fox, TV8 ve Kanal D'nin yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 11:00 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:00
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        1

        6 Kasım Pazartesi televizyon yayın akışı belli oldu. En çok izlenen kanallarda bugün ekranlara gelecek dizi, film ve yarışmalara ilişkin araştırmalar başlamış durumda. Birbirinden iddialı yapımların reytingler için yarışacağı günde ATV, Fox, TV8, Kanal D, Show TV, Star ve TRT 1 yayın akışını derledik!

        2

        ATV

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Safir

        3

        KANAL D

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk ve Umut

        17:30 Arka Sokaklar

        18:40 Kanal D Ana Haber

        20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

        22:45 Hızlı ve Öfkeli 7

        4

        FOX TV

        12:00 En Hamarat Benim

        13:15 Bu Tabak Kimin?

        16:00 Yabani

        19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

        20:00 Bambaşka Biri

        5

        STAR TV

        13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

        16:15 Sakla Beni

        18:15 Star Ana Haber

        19:00 Ömer

        20:00 Ömer

        6

        TV8

        11:15 MasterChef Türkiye All Star

        12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye All Star

        7

        TRT 1

        13:15 Seksenler

        15:00 Diriliş Ertuğrul

        17:45 Lingo

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Alparslan Büyük Selçuklu

        8

        SHOW TV

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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