TV yayın akışı bugün: 6 Kasım Pazartesi hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?
Haftanın ilk günü itibariyle televizyon yayın akışına ilişkin araştırmalar da başlamış durumda. Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinin final bölümüyle ekranlara geleceği günde yayınlanacak dizi, film ve yarışmalara ilişkin tüm merak edilenleri bir araya getirdik. İşte, 6 Kasım Pazartesi günü itibariyle Show TV, Star, TRT 1, ATV, Fox, TV8 ve Kanal D'nin yayın akışı...
6 Kasım Pazartesi televizyon yayın akışı belli oldu. En çok izlenen kanallarda bugün ekranlara gelecek dizi, film ve yarışmalara ilişkin araştırmalar başlamış durumda. Birbirinden iddialı yapımların reytingler için yarışacağı günde ATV, Fox, TV8, Kanal D, Show TV, Star ve TRT 1 yayın akışını derledik!
ATV
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
KANAL D
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7
22:45 Hızlı ve Öfkeli 7
FOX TV
12:00 En Hamarat Benim
13:15 Bu Tabak Kimin?
16:00 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
STAR TV
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Sakla Beni
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
TV8
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1
13:15 Seksenler
15:00 Diriliş Ertuğrul
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan Büyük Selçuklu
SHOW TV
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show