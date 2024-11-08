Tv yayın akışı: Bugün TV'de neler var? 8 Kasım Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı
Cuma akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler için tv yayın akışında yer alan yapımlar belli oldu. Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte 8 Kasım Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesi
8 Kasım Cuma akşamı bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken haber bültenlerinde gündeme dair notlar aktarılacak. İşte, 8 Kasım 2024 Star TV, Kanal D, Show TV, ATV yayın akışı listesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Kalpazan
03:00 Deha
05:00 Bahar
8 KASIM 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Güzel Köylü
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Mutfağı
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 İnci Taneleri
02:45 Güllerin Savaşı
04:45 Poyraz Karayel