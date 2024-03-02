TV yayın akışı listesine göre diziler ve filmler belli oldu. Hafta sonu evde televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler bugün tv’de hangi dizi ve filmler var sorusuna yanıt arıyor. Haftanın altıncı günü dizilerine baktığımızda iddialı diziler yer alıyor. İşte TV yayın akışı 2 Mart 2024