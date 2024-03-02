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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: Bugün TV’de neler var, hangi filmler yayınlanacak? 2 Mart Cumartesi Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı

        TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi filmler yayınlanacak? 2 Mart tv yayın akışı listesi

        Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan diziler ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Star TV, Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 kanalların yayın akışında diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken bazı kanallarda ise filmler yayınlanıyor. Bu noktada televizyon kanaları, sabah kuşaklarından öğlen programlarına, haberlerden dizileri pek çok farklı etkinlik ile izleyicileri ekran başına toplayabilmek için kıyasıya yarışıyor. Peki bugün TV'de neler var? İşte 2 Mart 2024 Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 17:28 Güncelleme: 02.03.2024 - 17:28
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        TV yayın akışı listesine göre diziler ve filmler belli oldu. Hafta sonu evde televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler bugün tv’de hangi dizi ve filmler var sorusuna yanıt arıyor. Haftanın altıncı günü dizilerine baktığımızda iddialı diziler yer alıyor. İşte TV yayın akışı 2 Mart 2024

        2

        2 MART 2024 TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Kızılcık Şerbeti

        03:00 Bahar

        05:30 Yeni Gelin

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

        04:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kardeşlerim

        00:20 Kuruluş Osman

        03:20 Ateş Kuşları

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        16:00 Taş Kağıt Makas

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Üç Kız Kardeş

        00:15 Taş Kağıt Makas

        02:30 Taş Kağıt Makas

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        16:00 Yerli Dizi Tekrarı

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)

        22:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)

        04:30 Arda'nın Mutfağı

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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