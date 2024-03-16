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        Haberler Televizyon TV yayın akışı listesi: 16 Mart Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        TV yayın akışı listesi: 16 Mart Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, 16 Mart bugün TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte 16 Mart 2024 Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 16:04 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:09
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        1

        Bu akşam yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. 16 Mart Cumartesi akşamı; Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte SHOW TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV yayın akışı listesi

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Üç Kız Kardeş

        00:15 Arka Sokaklar

        03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        05:00 Müzik Arası

        ATV YAYIN AKIŞI

        18:50 ATV Ana Haber

        19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

        20:00 Kardeşlerim

        00:20 Kuruluş Osman

        3

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        14:45 Şahane Hayatım

        15:45 Kzıl Goncalar

        19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Korkma Ben Yanındayım

        00:30 Kirli Sepeti

        03:00 Bay Yanlış

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        16:00 Yerli Dizi Tekrarı

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Yan Oda

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı

        02:30 Aramızda Kalsın

        04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

        4

        TV8 YAYIN AKIŞI

        16:30 Çarkıfelek

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        18:10 Ramazan Sevinci

        19:20 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:50 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

        02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        15:00 Bahar

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Kızılcık Şerbeti

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