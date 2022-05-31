31 Mayıs Salı gününü evinde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler TV yayın akışını yakından takip ederken, izlediği dizi ve programı kaçırmak istemiyor. Bu akşam Üç Kız Kardeş, Sultan, Baba, Survivor All Star, Beyaz Sayfa gibi dizi, film ve programlar izleciyle buluşuyor. İşte, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Kanal D, TV8 TV yayın rehberi...