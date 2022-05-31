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TV yayın rehberi 31 Mayıs 2022: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Kanal D, TV8 yayın akışı

Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde birçok yapım sezon finali yaparken televizyon izleyicisi TV'de bugün hangi yapımların olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Bu akşam birçok dizi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkarken, hangi film ve programların olduğu merak konusu oldu. İşte, 31 Mayıs Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…

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  • 01
    TV yayın rehberi 31 Mayıs 2022 Salı: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Kanal D, TV8 yayın akışı

    31 Mayıs Salı gününü evinde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler TV yayın akışını yakından takip ederken, izlediği dizi ve programı kaçırmak istemiyor. Bu akşam Üç Kız Kardeş, Sultan, Baba, Survivor All Star, Beyaz Sayfa gibi dizi, film ve programlar izleciyle buluşuyor. İşte, Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Kanal D, TV8 TV yayın rehberi...
  • 02
    TV yayın rehberi 31 Mayıs 2022 Salı: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Kanal D, TV8 yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:15 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:10 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Baba

    00:15 Üç Kuruş
  • 03
    TV yayın rehberi 31 Mayıs 2022 Salı: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Kanal D, TV8 yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Sultan

    23:30 Sultan
  • 04
    TV yayın rehberi 31 Mayıs 2022 Salı: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Kanal D, TV8 yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Üç Kız Kardeş

    00:15 Yargı
  • 05
    TV yayın rehberi 31 Mayıs 2022 Salı: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Kanal D, TV8 yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Destan

    00:20 Kardeşlerim
  • 06
    TV yayın rehberi 31 Mayıs 2022 Salı: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Kanal D, TV8 yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    18:00 İyilik

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

    00:00 Yasak Elma
  • 07
    TV yayın rehberi 31 Mayıs 2022 Salı: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Kanal D, TV8 yayın akışı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

    12:45 Türkiye'nin Mutfağı

    15:15 Kara Tahta (Altyazılı)

    16:40 Seksenler (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Masumlar Apartmanı (Tekrar)

    23:25 Yabancı Sinema "Beyaz Sayfa"
  • 08
    TV yayın rehberi 31 Mayıs 2022 Salı: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Fox TV, ATV, TRT1, Kanal D, TV8 yayın akışı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

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