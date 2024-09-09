TV8 canlı izle ekranı ve frekans ayarı: Uluslar Ligi Türkiye - İzlanda milli maçı TV8 canlı yayın izle linki
TV8 canlı izle ekranı milli maç sebebiyle gündemdeki yerini aldı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye - İzlanda maçı canlı yayın şifresiz olarak TV8 ekranlarından izlenebilecek. 9 Eylül 2024 Pazartesi TV8 yayın akışı ile milli maç canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte TV8 canlı yayın izle linki ile Türkiye - İzlanda maçı izle…
UEFA Uluslar B Ligi’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 4. Grup’taki ikinci maçında İzlanda’yı konuk ediyor. Ay-yıldızlı ekip, İzlanda karşısında üç puana uzanmak istiyor. Milli maç canlı yayın kanalı belli oldu. Türkiye - İzlanda maçı TV8 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Bu noktada Türkiye - İzlanda maçını takip etmek isteyen futbolseverler TV8 canlı yayın izle, HD ve kesintisiz seçenekleri için arama motorlarına yöneldi. İşte TV8 izle ekranı ve 9 Eylül 2024 yayın akışı...
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - İzlanda maçı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü yani bugün İzmir’in ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.
Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji’nin düdük çalacağı mücadele, saat 21:45'te başlayacak.
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - İzlanda maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
TV8 YAYIN AKIŞI | 9 EYLÜL PAZARTESİ
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
21:45 Türkiye - İzlanda
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TV8 FREKANS BİLGİSİ
Uydu
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
UYDU KABLO TV DIGITURK TELEDÜNYA
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4