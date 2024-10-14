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        Haberler Bilgi Spor TV8 CANLI İZLE ŞİFRESİZ || UEFA Uluslar Ligi İzlanda - Türkiye milli maçı TV8 canlı izle ekranı, 14 Ekim TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri

        TV8 canlı maç izle! TV8 canlı yayın frekans bilgileri ile İzlanda - Türkiye maçı izle

        TV8 canlı izle İzlanda - Türkiye maçı için araştırılmaya başlandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yönetecek. Geri sayım sürerken milli maç canlı izle ekranı, 14 Ekim TV8 yayın akışı ve frekans bilgileri futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. İşte, Uluslar Ligi İzlanda - Türkiye maçı TV8 canlı izle ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:03
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya konuk olacak. Milli maç TV8 canlı izle ekranı ile takip edilecek. Heyecan dolu mücadeleye kısa süre kala milli maç canlı izle linki için araştırmalar hız kazandı. Futbolseverler için 14 Ekim TV8 yayın akışı, İzlanda Türkiye maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde derledik. İşte, TV8 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri…

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        İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İzlanda - Türkiye maçı, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü yani bu akşam İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak.

        Saat 21:45'te başlayacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak.

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        İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        İzlanda - Türkiye maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        MİLLİ MAÇ CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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        TV8 YAYIN AKIŞI | 14 EKİM PAZARTESİ

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

        11:00 MasterChef Türkiye

        13:45 Gazete Magazin / Canlı

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        21:45 İzlanda - Türkiye / Canlı

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Aramızda Kalmasın

        04:30 Gazete Magazin

        6

        TV8 FREKANS BİLGİSİ

        UYDU

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12356 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 7100 Ksym/s

        Fec: 2/3

        7

        UYDU

        Türksat 4A Uydusu

        Frekans: 12346 MHz

        Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

        Symbol Rate: 9600 Ksym/s

        Fec: 3/4

        8

        KABLO TV

        Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

        DIGITURK

        Kanal 28

        D-SMART

        Kanal 28

        TELEDÜNYA

        HD: 29.KANAL

        SD: 907.KANAL

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