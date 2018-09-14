Tvaaker - Eskilsminne maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Güney maçında Tvaaker ile Eskilsminne, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. 38 puanlı Tvaaker 4. sırada bulunuyor, Eskilsminne 37 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Tvaaker, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Eskilsminne, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 338. İddaa'da Tvaaker kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Eskilsminne kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tvaaker son hafta oynanan Eskilsminne maçında 1-2 kazandı.

Eskilsminne ise Tvaaker karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tvaaker, 18 gol attı ve 10 gol yedi.

Eskilsminne, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Eskilsminne, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ