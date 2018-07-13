Tvaaker - Oskarshamns AIK maç önü

Tvaaker ve Oskarshamns AIK, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Tvaaker 29 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Oskarshamns AIK 31 puanda ve 2. sırada. Tvaaker son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Oskarshamns AIK, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 153 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tvaaker kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Oskarshamns AIK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Tvaaker son haftadaki Husqvarna FF müsabasında 2-0 yenildi.

Oskarshamns AIK ise Norrby IF karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Tvaaker, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 8 gol yedi.

Oskarshamns AIK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oskarshamns AIK, 14 gol atarken 9 gol yedi.