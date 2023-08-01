TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Camianın başkanı olarak mutluyum, gururluyum

Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 3 turnuvada 3 şampiyonluk elde edildiğini vurgulayarak, "Erkeklerde 2, kadınlarda 1 şampiyonluk yaşadık. Kadınlarda dünya sıralamasında birinciyiz, erkeklerde ilk 12 içindeyiz." dedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk kez Milletler Ligi'nde mücadele edeceğinin altını çizen Üstündağ, şöyle devam etti:

"Bizim hayallerimiz ve hedeflerimiz var, heyecanımız var. Plan var, program var, sistem var, bunu da sahaya yansıtıyoruz. Ben takımım adına çok mutluyum. Hem kadınları hem de erkekleri tebrik ediyorum. Umut ediyorum ki önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda hem erkeklerde hem de kadınlarda kürsüde yer alacağız. Bununla da yetinmeyip kadınlar ve erkeklerle beraber Paris Olimpiyatları'nda yer almak istiyoruz. Büyük bir ülkeyiz, büyük bir devletiz, büyük bir milletiz. Bunun için fazlasıyla hak ediyoruz ve en iyi şekilde ülkemizi temsil ediyoruz. Ülkem ve oyuncularım adına mutlu ve gururluyum."

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"DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ"

Türkiye'de voleybolun uzun vadeli planlarla başarılı bir noktaya geldiğinin altını çizen Mehmet Akif Üstündağ, projeden sisteme, plandan ilkeye bir duruş ve çizgi yakaladıklarını belirtti.

Alınan başarılarda kulüplerden federasyona, oyunculardan antrenörlere ve görevlilere dek herkese teşekkür eden Üstündağ, şunları söyledi:

"Biz daha önce finali kaybedip kürsüye çıkıp madalya almamıza rağmen, şampiyon olamadığımız için camia başkanı olarak çoğu turnuvada özür dilemişimdir. Geldiğimiz noktada çıta çok yüksek, işimiz çok zor. Daha yolun başındayız. Hayallerimizden birisi hem Avrupa'da kürsüde yer almak hem de olimpiyatlara gidip orada kürsüye çıkmak. Bu da hedeflerimiz içinde. Azmedersek bunu başaracak güçteyiz. Bir hedefiniz, hayaliniz, heyecanınız yoksa başarı beklemeyin. Ama bu üç şey, camiamızdaki herkeste var. Böyle bir destek görüyoruz ve inşallah bu desteğin sonu da şampiyonluklar olur."

"KULÜPLER BAZINDA AVRUPA VE DÜNYADA 1 NUMARAYIZ"

Türkiye'nin organizasyon anlamında Avrupa'da ve dünyada başı çektiğini ifade eden Üstündağ, 2023 yılında hem kulüpler hem de milli takımlarda tarihi bir yıl yaşandığını anlattı.

Torino'da oynanan CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında 2 Türk takımının karşılaştığını ve bunun de tarihte bir ilk olduğunu hatırlatan Mehmet Akif Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kulüplerin verdiği çaba, federasyonun emeği, oyuncuların hem kulüplerde hem de milli takımlarda özverili çalışması ortada. Bunların hepsi bir araya geldi. Ülke olarak organizasyonda 1 numarayız. Kulüpler bazında Avrupa'da ve dünyada 1 numarayız. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2 takımla temsil edildik ve 1 takımımız final oynadı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4 takımla temsil ettik, yarı finalde 3 Türk takımı vardı. Bundan daha büyük gurur, bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Bunlar tesadüf olabilir mi? Kulüpler bazında başarı var, milli takımda başarı var, altyapıda başarı var. Her turnuvada mutlaka ilk 3 içinde yer alıyoruz, yarı final oynamadan dönmüyoruz. FIVB ve CEV başkanları, temsilcileri defalarca ekranlarda sözlü ve yazılı ifadelerini tarafımıza bildirdi ve 'Organizasyon denilince akla ilk Türkiye geliyor.' dediler. Demek ki burada tesadüf yok, emek var, çaba var, gayret var. İyi bir ekip olursanız, iyi bir sistem, iyi bir program uygularsanız başarı kaçınılmaz olur. Ben bu kaçınılmaz başarının mimarlarından ve camianın başkanı olarak mutluyum, gururluyum."