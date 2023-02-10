AA

TVF'den yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Gençlik Spor İl Müdürlüğünde çalışan, aynı zamanda önceki dönem voleybol il temsilciliğimizi yapan Sadullah Çınar ile eşi Arzu Çınar'ın deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum ve merhume Çınar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza başsağlığı dileriz." denildi.