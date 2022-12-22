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TVF'den kamu bankaları için sermaye artırımı hamlesi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu bankalarının çekirdek sermayelerini artırmak için yeniden harekete geçti. TVF'nin, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın her biri için 20 milyar liranın üzerinde sermaye artırımı gerçekleştireceği öğrenildi

TVF'den kamu bankaları için sermaye artırımı hamlesi
AA

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu bankalarının çekirdek sermayelerini artırmak için yeniden harekete geçerken, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın her biri için 20 milyar liranın üzerinde sermaye artırımı gerçekleştireceği öğrenildi.

Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda TVF, en son şubat ayında 3 büyük kamu bankasının sermayesinin toplamda 48,6 milyar lira artırımı sürecinde rol almıştı.

Söz konusu işlem sonucu Ziraat Bankası hisselerinin tamamını elinde tutan TVF'nin ortaklık payı Halkbank'ta yüzde 87,7'ye ve VakıfBank'ta yüzde 64,8'e yükselmişti.

Edinilen bilgiye göre, aynı misyon doğrultusunda bir kez daha harekete geçen TVF, bu kez 3 büyük kamu bankasının her biri için 20 milyar liranın üzerinde sermaye artırımı işlemi gerçekleştirecek.

TVF, Mayıs 2020'de de 3 büyük kamu bankasının sermayesinin toplamda 21 milyar lira artırılması işlemi sürecini de yürütmüştü.

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