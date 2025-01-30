Twente-Beşiktaş maçı canlı izle! Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında Twente ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, Hollanda deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise Beşiktaş Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler araştırması yapıyor. Peki, Twente-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte BJK maçı canlı ve şifresiz izle linki…
UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Twente ile ya tamam ya devam maçına çıkıyor. Ligde 9 puan ile 24. sırada bulunan siyah beyazlı takım, Hollanda deplasmanında hata yapmak istemiyor. Beşiktaş, mücadeleyi kazanırsa play-off'tan yoluna devam edecek. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları belirleyici olacak. Beşiktaş Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Twente-Beşiktaş maçı canlı izle ekranı…
TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Twente-Beşiktaş maçı, 30 Ocak Perşembe akşamı saat 23.00'te başlayacak.
Müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.
TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Twente Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla siyah beyazlı temsilcimizin Avrupa maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
TRT Spor Yıldız Canlı İzleme Linki İçin: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
MUHTEMEL 11'LER
Twente: Unnerstall, Lagerbielke, Bart van Rooij, Salah-Eddine, Bruns, Rots, Steijn, Vlap, Sadilek, Ltaief, Ricky van Wolfswinkel
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile
BEŞİKTAŞ KAZANIRSA ADINI PLAY-OFF'A YAZDIRACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek.
"Kara kartal"ın beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da adını play-off'a yazdırması mümkün.
Beşiktaş, Hollanda deplasmanında kaybederse diğer karşılaşmaların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilecek.
Solskjaer'in takımı tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.
Beşiktaş'ın bir farkla yenilgisi durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 5 farklı mağlup olursa, siyah-beyazlı ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak.
İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Beşiktaş bir farkla yenilse de play-off etabına yükselecek.
Avrupa Ligi'nde 9 puanı bulunan Roma, ikinci sırada bulunan Eintracht Frankfurt'a sahasında 7 farklı yenilirse, siyah-beyazlılar tek farklı kaybetse de İtalyan takımını geride bırakabilecek.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK!
Siyah-beyazlılarda Twente karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta UEFA listesinde isimleri olmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, Hollanda temsilcisine karşı forma giyemeyecek.
Öte yandan Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Jonas Svensson ile Emirhan Topçu'nun durumunun ise sağlık heyetiyle yapılacak değerlendirmenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.