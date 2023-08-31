Twente - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'ye konuk oluyor. Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor. İşte tüm detaylar
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'ye konuk oluyor.
STAT: Twente Stadı
HAKEM: Fabio Moresca
SAAT: 20.00
YAYIN: S Sport Plus
Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steljn, Van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde, Becao, Serdar Aziz, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, Tadic, Cengiz, Dzeko
Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.
5 AVRUPA MAÇINDA 20 GOL
Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçı da kazanan ve rakip filelere 20 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde 2 gol gördü. Trendyol Süper Lig'de de 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen Fenerbahçe, ilk 2 maçta 4 gol atıp 1 gol yedi.
101. GALİBİYET PEŞİNDE
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 260. mücadelesinde 101. galibiyetini hedefliyor.
Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 17 Avrupa mücadelesinde 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupaları genelinde çıktığı 259 müsabakada ise 100 galibiyet aldı, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 346 kez havalandırdı, kalesinde ise 369 gol gördü.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: