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        Haberler Bilgi Spor Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ikinci maçında Twente ile karşı karşıya gelecek. Union Saint-Gilloise maçının sona ermesinin ardından Fenerbahçe-Twente maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Ligde 6 maçta dört galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı laciverliler Avrupa Ligi'ne Union Saint-Gilloise galibiyeti ile başladı. Peki, Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 21:39 Güncelleme: 26.09.2024 - 21:39
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        Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçında son düdük sesi geldi. Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında Twente deplasmanına konuk oluyor. Maçlarını De Grolsch Veste'de oynayan Twente Hollanda Ligi'nde 4. sırada yer alıyor. Peki, Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Twente-Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...

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        TWENTE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Twente-Fenerbahçe maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

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        TWENTE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

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        RAKİP TWENTE'Yİ TANIYALIM

        Hollanda Ligi'nin köklü kulüplerinden Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez çeyrek finalde boy gösterirken UEFA Kupası'nda 1974-75 sezonunda final oynadı.

        Hollanda Ligi'ni geçen yıl 3. sırada tamamlayan Twente, bu sezon ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı.

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        Teknik direktörlüğünü 52 yaşındaki Joseph Oosting'in yaptığı Hollanda ekibi, geçen sezon Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya geldi ve sarı-lacivertlilere iki maçta 5-1 ve 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elendi.

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        Twente, 2009-10 yılında Hollanda Ligi'ni şampiyon tamamlarken 3 kez Hollanda Kupası, 2 kez de Hollanda Süper Kupası'nı kazandı.

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        Hollanda ekibi ile Fenerbahçe, 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya geldi ve iki maçı da konuk ekipler kazandı.

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