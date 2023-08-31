Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçta rakibini üstün bir oyunla 5-1'lik skorla mağlup ederek, tur için büyük bir avantaj elde etti. Maça saatler kala futbolseverler, "Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Twente-Fenerbahçe rövanş maçı tarihi, saati ve muhtemel 11'ler...
Twente-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk maçta rakibini kendi taraftarı önünde rahat bir oyunla 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran sarı laciverliler, gruplar için büyük bir avantaj elde etti. Peki, "Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Twente-Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Twente-Fenerbahçe rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Twente - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.