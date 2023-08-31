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        Haberler Spor Futbol Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçta rakibini üstün bir oyunla 5-1'lik skorla mağlup ederek, tur için büyük bir avantaj elde etti. Maça saatler kala futbolseverler, "Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Twente-Fenerbahçe rövanş maçı tarihi, saati ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 01:11 Güncelleme: 31.08.2023 - 01:11
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        Twente-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk maçta rakibini kendi taraftarı önünde rahat bir oyunla 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran sarı laciverliler, gruplar için büyük bir avantaj elde etti. Peki, "Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Twente-Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Twente-Fenerbahçe rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.

        3

        TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Twente - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

        İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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