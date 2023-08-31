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Twente-Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk maçta rakibini kendi taraftarı önünde rahat bir oyunla 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran sarı laciverliler, gruplar için büyük bir avantaj elde etti. Peki, "Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Twente-Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...