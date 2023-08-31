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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak? FB maçı kanalı belli mi? - Futbol Haberleri

        Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente'ye konuk olacak. Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor. Peki Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 09:59 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:59
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.

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        Twente Stadı'nda bu akşam oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport Plus'tan yayımlanacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Moresca yönetecek. Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapacak.

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        Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.

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        Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

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        5 AVRUPA MAÇINDA RAKİP FİLELERE 20 GOL

        Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçı da kazanan ve rakip filelere 20 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde 2 gol gördü. Trendyol Süper Lig'de de 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen Fenerbahçe, ilk 2 maçta 4 gol atıp 1 gol yedi.

        6

        İSMAİL KARTAL'IN MUHTEMEL 11'İ

        İrfan Can Eğribayat

        7

        Osayi-Samuel

        8

        Rodrigo Becao

        9

        Djiku

        10

        Jayden Oosterwolde

        11

        Fred

        12

        İsmail Yüksek

        13

        Szymanski

        14

        İrfan Can Kahveci

        15

        Ryan Kent

        16

        Edin Dzeko

        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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