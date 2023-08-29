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Twente-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Rövanş için büyük bir avantaj yakalan sarı lacivertliler Twente'yi geçip adını gruplara yazdırmak istiyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakası kapsamında oynanacak Twente-Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılamaya başlandı. Peki, "Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Twente-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...