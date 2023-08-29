Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenebahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı kapsamında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak. İlk karşılaşmada 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 5-1'lik net bir skorla mağlup etmeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe, rövanş maçında gruplara kalabilmek adına sahaya çıkıyor. Peki, "Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Twente-Fenerbahçe rövanş maçı tarihi, saati ve maç öncesi öne çıkan tüm detaylar...
Twente-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Rövanş için büyük bir avantaj yakalan sarı lacivertliler Twente'yi geçip adını gruplara yazdırmak istiyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakası kapsamında oynanacak Twente-Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılamaya başlandı. Peki, "Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Twente-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Twente-Fenerbahçe rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Twente - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.