Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenebahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı kapsamında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak. İlk karşılaşmada 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 5-1'lik net bir skorla mağlup etmeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe, rövanş maçında gruplara kalabilmek adına sahaya çıkıyor. Peki, "Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Twente-Fenerbahçe rövanş maçı tarihi, saati ve maç öncesi öne çıkan tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 01:34 Güncelleme: 29.08.2023 - 01:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Twente-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Rövanş için büyük bir avantaj yakalan sarı lacivertliler Twente'yi geçip adını gruplara yazdırmak istiyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakası kapsamında oynanacak Twente-Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılamaya başlandı. Peki, "Twente-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Twente-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler...

        2

        TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Twente-Fenerbahçe rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak.

        3

        TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Twente - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

        İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        Nevşehir'de feci kaza: 4 ölü!
        Nevşehir'de feci kaza: 4 ölü!
        Çöküş mü, devam mı? Wagner'e ne olacak?
        Çöküş mü, devam mı? Wagner'e ne olacak?
        Büyükçekmece'de maymun insanlara saldırdı
        Büyükçekmece'de maymun insanlara saldırdı
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Süper Lig'e döndü!
        Süper Lig'e döndü!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Bakan Koca: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
        Bakan Koca: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Havada panik
        Havada panik