Twente - Roda maçı rakamları

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Twente, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Roda takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Twente 4 puanla 7. sırada, Roda 6 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Twente, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Roda, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 253 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Twente kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.40, Roda sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Twente son haftadaki Nac Breda müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Roda, Den Haag karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Twente, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Roda, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Roda 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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