Twente - Sparta Rotterdam rakamlar

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Twente, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Sparta Rotterdam takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Twente son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sparta Rotterdam son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 205 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Twente kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Sparta Rotterdam sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.
Twente son haftadaki Nac Breda müsabasında 1-1 berabere kaldı.
Sparta Rotterdam, Heracles Almelo karşılaşmaında 2-5 yenildi.
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