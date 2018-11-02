Twente - Waalwijk sahaya çıkıyor

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Twente, 02 Kasım 2018 Cuma günü Waalwijk takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. 23 puanlı Twente 3. sırada bulunuyor, Waalwijk 11 puana sahip ve 14. sırada. Twente, son 1 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. Waalwijk, geride kalan 1 maçta 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 226 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Twente kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 4.30, Waalwijk sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Twente önceki hafta Waalwijk mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Waalwijk ise Twente karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Twente, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Waalwijk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Waalwijk, 5 gol atarken 9 gol yedi.

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