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HaberlerBBC

Twitter'a 1 saatlik erişim sorunu

Sosyal medya platformu Twitter'a dünyanın bazı bölgelerinde bir saat boyunca erişilemezken, şirketin hisseleri yüzde 1 oranında değer kaybetti. DownDetector isimli web sitesi ise Twitter'la ilgili hata bildirimlerinin Türkiye saatiyle 20:46'da yoğunlaştığını gösteriyor.

BBC TÜRKÇE

Sosyal medya platformu Twitter'a dünyanın bazı bölgelerinde erişilemezken, şirketin hisseleri yüzde 1 oranında değer kaybetti. Twitter'a girmeye çalışanlar, yaklaşık bir saat boyunca "Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz" hata mesajıyla karşılaştı.

Türkiye saati ile 20:46'da başlayan sorun 22:00'ye doğru giderildi.

Sosyal medya platformlarındaki erişim sorunlarını izleyen DownDetector isimli web sitesi ise Twitter'la ilgili hata bildirimlerinin Türkiye saatiyle 20:46'da yoğunlaştığını gösteriyor. Siteye ulaşan sorun bildirimi sayısı 70 bini geçti.

Twitter, sorunun nedeniyle ilgili olarak, "İç konfigürasyon değişikliği nedeniyle Twitter servis dışı kalmıştır. Bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor" açıklamasını yaptı.

https://www.facebook.com/ofatihsayan/posts/2857416460996672

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook hesabından Twitter'a erişim sorunuyla ilgili "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." açıklamasını yaptı.

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