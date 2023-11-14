Twitter'a (X) dating özelliği geliyor: Kullanıcılar uygulama üzerinden flört edebilecek

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HER BİR KULLANICI İÇİN AYRI ÜCRET İSTENİYOR

Elon Musk yeni dating özelliğinde flört edilmek istenilen her bir kullanıcı için ekstra bir ücret talep ediyor. Bu nedenle "Süper takipçi"si olmak istediğiniz her bir kullanıcı için yaklaşık 3 dolar ödemeniz gerekiyor.