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        Haberler Dünya Twitter'a (X) dating özelliği geliyor: Kullanıcılar uygulama üzerinden flört edebilecek

        Twitter'a (X) dating özelliği geliyor: Kullanıcılar uygulama üzerinden flört edebilecek

        Popüler sosyal medya platformu Twitter'a (X) yeni bir dating özelliği geliyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden flört edebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:35
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        Farklı proje girişimleriyle sık sık gündeme gelen Elon Musk Twitter'da (X) flört uygulamasını geliştirmek için çalışmasını sürdürüyor. Popüler sosyal medya platformu üzerinden kullanıcılar farklı kişilerle tanışabilecek.

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        İLGİ DUYULAN KİŞİYE ÖZEL BİR BEĞENİ GÖNDERİLECEK

        Test aşamasında olan yeni dating özelliğinde kullanıcılar ilgi duydukları bir kişiye özel bir kalp göndererek ilgilerini belli edecek ve karşı tarafın kabul etmesiyle özel bir sohbet odasında tanışabilecekler.

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        YENİ DATİNG ÖZELLİĞİ ÜCRETLİ OLACAK

        Potansiyel eş adayları ile tanışılmasını sağlaycak bu yeni özellik kısa süre sonra tüm kullanıcılara ücretli hale gelecek. "Süper Takip" olarak adlandırılan özellik kullanımıyla beraber her bir kullanıcı özel bir etkileşim kurabilecek.

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        HER BİR KULLANICI İÇİN AYRI ÜCRET İSTENİYOR

        Elon Musk yeni dating özelliğinde flört edilmek istenilen her bir kullanıcı için ekstra bir ücret talep ediyor. Bu nedenle "Süper takipçi"si olmak istediğiniz her bir kullanıcı için yaklaşık 3 dolar ödemeniz gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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