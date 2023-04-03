Twitter, abonelik ücreti ödemeyi reddeden New York Times'ın mavi tikini kaldırdı

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Twitter, doğrulanmış hesap statüsünü kullanmaya devam edebilmesi için istenen ücreti ödemeyi reddeden 55 milyon aboneli Amerikan New York Times gazetesinin mavi tikini kaldırdı.

Daha önce mavi tikin 1 Nisan'dan itibaren ücretli aboneliğin bir parçası olacağını açıklayan Twitter, parasını ödemeyen hesapların doğrulama rozetlerini kaldırmaya başladı.

New York Times, yüksek profilli bazı diğer kuruluşlar ve ünlülerle birlikte mavi tik için para ödemeyeceğini açıkladı.

Gazete bu açıklamasının ardından Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın ağır hakaretlerine hedef oldu.

Musk, "New York Times için asıl trajede, propagandalarının ilginç bile olmaması. Ayrıca haber akışları, ishalin Twitter muadili gibi. Okunamıyorlar" dedi.

Twitter'dan mavi tikin kaldırılmasıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. New York Times da henüz Musk'ın Twitter hesabındaki yorumlarına yanıt vermedi.

Twitter'ın yeni kuralları uyarınca, abonelik ücretini ödemeyen kullanıcıların, hesaplarının doğrulanmış olduğunu gösteren mavi tikleri kaldırılacak.

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Doğrulama rozeti almak ya da halihazırda sahip olduğu bu statüyü devam ettirmek isteyen bireysel hesapların abonelik ücreti (mavi tik) aylık 8 dolar. Kuruluşlar içinse bu ücret (altın tik) aylık 1.000 dolar.

Twitter bu uygulamanın platform için gelir kaynağı olacağını söylüyor. Ancak doğrulama süreci olmadan gerçek hesapları sahte hesaplardan ayırmanın zor olacağı endişesi dile getiriliyor.

New York Times sadece kurumsal abonelik ücretini ödemeyeceği gibi bazı istisnalar dışında muhabirlerinin hesapları için de para vermeyeceğini duyurmuştu.

New York Times, sızdırılmış bir Twitter belgesine dayanarak en fazla takip edilen 10 bin kuruluşun yeni kurallardan muaf tutulacağını öne sürmüştü.

Altın, gri ve mavi tik

Twitter, Aralık'tan itibaren üç farklı renkte doğrulama rozeti çıkardı. Altın renkli tikler işletmeler için, gri tikler devlet kurumu ya da devlet yetkilileriyle çok taraflı kuruluşlar için kullanılıyor. Mavi onay işaretleri ise bireysel hesaplara veriliyor.

Twitter'a doğrulama için para ödemeyeceğini açıklayan CNN, Los Angeles Times ve Washington Post gibi gazetelerin altın tikleri hala duruyor.

New York Times'ın sanat ve seyahat gibi hesaplarının da altın tikleri henüz kaldırılmadı.

Washington Post, eski Twitter çalışanlarına dayanarak tiklerin aşamalı olarak kaldırıldığını yazdı.

Amerikalı basketbol efsanesi LeBron James de Twitter'a para ödemeyeceğini açıklamıştı. James'in de mavi tiki hala duruyor.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, geçen Ekim ayı sonunda şirketi devraldığından bu yana bir dizi kapsamlı değişikliğe gitti.

Firmanın günde 4 milyon dolar zararla çalıştığını ve kârlı hale gelmesi gerektiğini söyledi.

İşgücünün yaklaşık yarısını işten çıkardı, uzun saatler çalışan geri kalan personel için San Francisco'daki Twitter merkezinde uyku odaları açtı ve rapçi Ye (Kanye West) ve eski ABD başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere tartışmalı yasaklı hesapları yeniden aktif hale getirdi.

Musk ayrıca belirli bir süre aktif olmayan Twitter hesaplarının silineceğini de söylemişti.