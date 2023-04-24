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Twitter, bazı yüksek profilli hesapların mavi tiklerini geri verdi

Twitter, bir milyondan fazla takipçisi olan bazı yüksek profilli hesapların mavi tiklerini geri verdi. Bu hesapların mavi tik rozetleri, ödemeli abonelik sistemine geçmedikleri için kaldırılmıştı.

Twitter, bazı yüksek profilli hesapların mavi tiklerini geri verdi
BBC TÜRKÇE
TwitterGetty Images

Twitter, bir milyondan fazla takipçisi olan bazı yüksek profilli hesapların mavi tiklerini geri verdi. Bu hesapların mavi tik rozetleri, ödemeli abonelik sistemine geçmedikleri için kaldırılmıştı.

Beyoncé, Harry Kane, Richard Osman ve Victoria Beckham gibi dünyaca ünlü isimler, hesaplarındaki mavi tiklerini geri alanlar arasında.

Türkiye’den de gastronomi yazarı Vedat Milor mavi tikini geri alan kişilerden birisi oldu. Milor, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Mavi tık için herhangi bir ödeme yapmadım. 1 milyon takipçi üzerindeki hesaplara mavi tıkları iade edildiği söylendi” dedi ve Elon Musk’ın Twitter yönetimini eleştirdi.

BBC News’un altın renkteki tiki de geri verildi. BBC, bunun için bir ödeme yapmadı.

BBC Türkçe’nin de mavi tiki geri verildi.

Elon Musk’ın sosyal medya platformunu satın almasından önce, mavi tik, kamuoyunda tanınırlığı olan kişilere ait hesapların gerçek olduğunu göstermesi amacıyla bedava veriliyordu.

Ancak Musk yönetimi, daha sonra bu işaretten para kazanmak istedi ve paralı bir abonelik sonucunda alınabilen bir işaret haline getirdi.

Mavi tikten para kazanma kararı, platformda büyük bir kültür ve güç kaymasına yol açabilir.

Doğrulamanın başlamasından önceki günlerde Kanye West, Shaquille O'Neal ve Ewan McGregor, Twitter'da taklit edilme hakkında konuşan ilk ünlüler arasındaydı. Artık bir ünlünün takipçi sayısı, ünlü ile sahtekar arasındaki farkı anlamanın tek yolu olabilir.

Ancak mavi tik artık, aylık ortalama 8 dolarlık ücretli aboneliğin sonucunda alınabiliyor.

Bu ücreti ödemeyenlerin mavi tikleri de 20 Nisan’dan itibaren kaybolmaya başladı.

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