Twitter çöktü mü? 18 Eylül 2023 X tweetler yüklenemiyor hatası
Sosyal medya uygulaması eski adıyla Twitter olan X'de bazı kullanıcılar 'Tweetler yüklenemiyor' hatasıyla karşılaştı. Bu kapsamda gözler "X (Twitter) çöktü mü?" sorusu gündem oldu. İşte, 18 Eylül 2023 Twitter erişim sorunu ile ilgili detaylar haberimzin devamında...
Sosyal paylaşım uygulaması X'de yaşanan sorun gündemdeki yerini aldı. Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri olan eski adıyla Twitter'da tweet ve akış sorunu meydana geldi. Peki, X (Twitter) çöktü mü, neden yüklenemiyor? İşte, 18 Eylül 2023 Twitter'a erişim sorunu ile ilgili detaylar...
X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?
X platformu kullanıcıları, paylaşılan gönderilere etkileşim veremediklerini ve gönderi alıntılarını göremediklerini belirtti. Tweetler ve yorumların yüklenemediği hatasıyla karşılaşıldığı iletildi.
X sosyal medya platformunda meydana gelen sorunun anlık olduğu ve ilerleyen dakikalarda çözülmesi bekleniyor.