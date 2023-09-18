Twitter çöktü mü? 18 Eylül 2023 X tweetler yüklenemiyor hatası

1 Şurada Paylaş!









Sosyal paylaşım uygulaması X'de yaşanan sorun gündemdeki yerini aldı. Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri olan eski adıyla Twitter'da tweet ve akış sorunu meydana geldi. Peki, X (Twitter) çöktü mü, neden yüklenemiyor? İşte, 18 Eylül 2023 Twitter'a erişim sorunu ile ilgili detaylar...