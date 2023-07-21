Haberler Gündem Twitter çöktü mü? 21 Temmuz 2023 Twitter tweet ve yorum görüntülenemiyor hatası

Twitter çöktü mü? 21 Temmuz 2023 Twitter tweet ve yorum görüntülenemiyor hatası Popüler sosyal medya uygulaması Twitter'da bazı kullanıcılar 'Tweet ve yorum görüntülenemiyor' hatasıyla karşılaşıyor. Bu noktada gözler "Twitter çöktü mü?" sorusuna çevrildi. İşte, 21 Temmuz 2023 Twitter hatası ile ilgili detaylar haberimizde... Habertürk Giriş: 21.07.2023 - 16:59 Güncelleme: 21.07.2023 - 16:59 facebook

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Sosyal paylaşım platformu Twitter'da meydana gelen problem gündemdeki yerini aldı. Dünya devi sosyal medya uygulaması Twitter'da tweet ve akış sorunu yaşanıyor. Peki, Twitter çöktü mü, neden yüklenemiyor? İşte, 21 Temmuz 2023 Twitter'a erişim sorunu ile ilgili detaylar...

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TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? Popüler sosyal medya platformu Twitter'da saat 16.00'dan itibaren bir sorun yaşandığı belirtiliyor. Bazı kullanıcılarTwitter'da tweet ve akış sorunu yaşadıklarını dile getiriyor.

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Konuya ilişkin henüz bir açıklama ise bulunmuyor. Resmi kaynaklardan açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

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