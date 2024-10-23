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        Haberler Bilgi TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ 23 Ekim Çarşamba? X neden yavaşladı, açılmıyor, Twitter ne zaman düzelecek, X kapatıldı mı, erişim engeli mi geldi?

        Twitter çöktü mü, neden yavaşladı, erişim engeli mi geldi? 23 Ekim X kapatıldı mı?

        En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter yeni adıyla X platformuna erişim sorunu yaşanıyor. X'in açılmadığını twitlerin görüntülemediğini dile getiren sosyal medya kullanıcıları konuya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor, X'e erişim engeli mi geldi, kapatıldı mı, Twitter ne zaman düzelecek?" sorularını gündeme getirdi. İşte X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 18:02 Güncelleme: 23.10.2024 - 22:55
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        Edinilen son dakika bilgisine göre Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kullanıcılar X'te yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Twitter X çöktü mü? 23 Ekim 2024 X neden açılmıyor, Twitter kapatıldı mı, ne zaman düzelir?" İşte Twitter çöktü mü sorusunun yanıtı...

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        TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ 23 EKİM?

        Sosyal medya kullanıcıları X'e erişim problemi yaşıyor. Atılan twitleri görüntülemediğini dile getiren kullanıcılar yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

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        X NE ZAMAN DÜZELECEK?

        X yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan erişim sorununun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

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