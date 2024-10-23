Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, ne oldu, X'e erişim engeli mi geldi?
En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter yeni adıyla X platformuna erişim sorunu yaşanıyor. X'in açılmadığını twitlerin görüntülemediğini dile getiren sosyal medya kullancıları konuya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Twitter çöktü mü, X neden açılmıyor, X'e erişim engeli mi geldi, ne zaman düzelecek?" sorularını gündeme getirdi. İşte X'te yaşanan erişim sorununa ilişkin tüm detaylar...
Twitter yeni adıyla 'X'te erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin yetlililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kullanıcılar X'te yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Twitter X çöktü mü? 23 Ekim 2024 X neden açılmıyor, Twitter ne zaman düzelecek?" İşte detaylar...
TWİTTER X ÇÖKTÜ MÜ 23 EKİM?
Sosyal medya kullanıcıları X'e erişim problemi yaşıyor. Atılan twitleri görüntülemediğini dile getiren kullanıcılar yetkililerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
X NE ZAMAN DÜZELECEK?
X yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan erişim sorununun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.