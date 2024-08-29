Twitter yeni adıyla 'X'te erişim sorunu yaşanıyor. Konuya ilişkin yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Kullanıcılar X'te yaşanan erişim sorunun ne zaman düzeleceğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, "Twitter X çöktü mü? 29 Ağustos 2024 X neden açılmıyor, Twitter ne zaman düzelecek?" İşte detaylar...