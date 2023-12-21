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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, neden açılmıyor? 21 Aralık 2023 Twitter'a erişim sorunu mu var? - Merak Edilenler Haberleri

        Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 21 Aralık 2023 Twitter'a erişim sorunu

        Popüler sosyal medya uygulaması Twitter çökme iddiasıyla gündeme geldi. Web ve mobil üzerinden siteye girmeye çalışanlar 'Tweetler yüklenemiyor' hatasıyla karşı karşıya kaldı. Yaşanan gelişmenin ardından kullanıcılar "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:47
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        Sosyal paylaşım platformu Twitter'da yaşanan erişim sorunu gündemdeki yerini aldı. Birçok Twitter kullanıcısı 21 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde tweetler yüklenemiyor sorunuyla karşılaştı. Bu kapsamda "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? soruları araştırması sıklaştı. İşte, konuya ilişkin son durum...

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        TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

        21 Aralık Perşembe günü 08.30 itibarıyla Twitter'a giriş yapan kullanıcılar, tweet atamadılar. Ayrıca atılan tweet'leri de göremediler.

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        TWITTER NE ZAMAN DÜZELECEK?

        Tweet yükleneme sorununa ilişkin X'ten henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak sorun saat 09.40 sıralarında sona erdi. 1 saat süren sorunun nedeni henüz bilinmiyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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