Twitter çöktü mü sorusu günün en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. En popüler sosyal medya platformlar arasında yer alan Twitter'da sayfa akışı yenilemede yaşanan aksaklık nedeniyle kullanıcılar uygulamaya erişim problemi yaşıyor. Peki, "Twitter çöktü mü, neden yavaş? 15 Şubat Twitter'da sorun mu var?" İşte detaylar...