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Twitter'da askıya alınan hesaplara "Af" kapısı açıldı! İşte merak edilen detaylar

Twitter'da askıya alınan hesaplara af yolu açıldı. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın konuyla iligli yaptığı anketin sonuçları belli oldu. İşte Twitter'da afla ilgili merak edilen detaylar...

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  • Twitter'da askıya alınan hesaplara af mı geliyor? Musk'ın anket sonu açıklandı!

    Twitter'da askıya laınan heaplara af yolu açıldı. Peki, Twitter'da askıya alınan, kapatılan hesaplar açılacak mı? Twitter'ın yeni sehabi Elon Musk'ın anket sonucu belli oldu. İşte Twitter'da afla ilgili merak edilen detaylar...
  • Twitter'da askıya alınan hesaplara af mı geliyor? Musk'ın anket sonu açıklandı!

    TWITTER'DA AF MI GELİYOR?

    Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, daha önce kapatılan hesapların durumuna açıklık getirdi.

    Paylaşımında Musk, kapatılan Twitter hesaplarının gelecek haftadan itibaren açılacağını vurgulayarak "Halk konuştu. Halkın sesi, Tanrı'nın sesi. Af gelecek hafta başlıyor." mesajını paylaştı.

     
  • Twitter'da askıya alınan hesaplara af mı geliyor? Musk'ın anket sonu açıklandı!

     

    Musk, çarşamba günü başlattığı bir ankette, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuştu.

     

  • Ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4'ü evet cevabı verirken yüzde 27,6'sı ise hayır oyu kullanmıştı.

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  • Twitter'da askıya alınan hesaplara af mı geliyor? Musk'ın anket sonu açıklandı!

    Musk'ın devralmasının ardından Twitter, aralarında Eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West'in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.

     

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