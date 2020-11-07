Trump'a Twitter'dan bir şok daha geldi. 4 yıllık başkanlığı boyunca sosyal medya platformlarıyla sık sık karşı karşıya gelen Donal Trump, seçim sonuçları açıklanana kadar da platformlarla sorun yaşamaya devam etti. Twitter'da pekçok tweeti sansürlenen Donal Trump'ın bazı tweetleri de, Twitter tarafından kullanıcıları uyarak etiketler konuldu. 2020 Başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazanmasının ardından Twitter'da 'kaybeden' anlamına gelen İngilizce 'loser' kelimesi kişilerde aratışldığı zaman ilk sırada Trump'ın hesabı çıkıyor.

TWITTER'DAN TRUMP'IN PAYLAŞIMLARINA ETİKET

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısı Facebook ve Twitter tarafından sansürlendi. Trump dün Twitter hesabından, "Twitter kontrolden çıktı" yorumunda bulunmuştu. Trump'ın bugün seçim sonuçları açıklanmadan hemen önce paylaştığı "Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım." mesajına da Twitter tarafından "Bu paylaşım yapıldığında resmi kaynaklar bu seçimin sonucunu açıklamamış olabilirler." şeklinde uyarı etiketi koyuldu.