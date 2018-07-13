Twitter'da sahte takipçi temizliği

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Twitter'ın sahte hesapları tespit ederek takipçi listerinden çıkarması sonucu bazı ünlülerin takipçi sayısı yaklaşık 2 buçuk milyon düştü.

Twitter'ın en çok takipçi sayısına sahip kullanıcısı ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin takipçi sayısı yaklaşık 2,5 milyon azaldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da takipçi sayısında 2,1 milyonluk azalma oldu.

Twitter temizlik operasyonunun "güven yaratmak üzere süren küresel çabanın" bir parçası olduğunu ve kullanıcı güvenini inşa etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Twitter son dönemde sahte haber ve kullanıcılara yönelik incelemelerini artırdı.

Yeni önlemlerle birlikte kilitli ve çok sayıda tweet göndermek gibi alışılmadık hareketlerde bulunan Twitter hesapları tespit ediliyor ve hesabını doğrulamayan kullanıcılar takipçi listelerinden çıkarılıyor.

Şirketin hukuk bölümünün başkanı Vijaya Gadde, hesapların büyük çoğunluğunun ortalama 4 takipçi kaybedeceğini, ancak daha popüler hesapların takipçi sayısında daha ciddi bir düşüş olacağını belirtti.

Yeni önlemlerin hayata geçirilmesi sonrası Twitter'ın resmi hesabının takipçi sayısı da 7,7 milyon azaldı.

Ocak ayında New York başsavcısı, sosyal medyada milyonlarca sahte takipçi sattığı iddia edilen bir şirkete yönelik soruşturma başlatmıştı.