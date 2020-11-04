Twitter'dan Trump'ın seçim paylaşımına

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Trump'ın, dün düzenlenen ve hala kritik eyaletlerde netleşmeyen seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı bir paylaşıma, Twitter'dan "uyarı" etiketi geldi.

Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." etiketini ekledi.

Trump, söz konusu paylaşımında, "Dün gece ben, Demokratların kontrolündeki hemen hemen tüm kilit eyaletlerde yarışı önde götürüyordum. Sonra bir bir bu eyaletlerde sürpriz oyların sayılmasıyla ben geriye düştüm. Çok ilginç." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Trump'ın dün gece yaptığı, "Büyük avantajımız var ama onlar (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Oylar, sandıklar kapatıldıktan sonra kullanılmamalı." paylaşımına da aynı şekilde "uyarı" etiketi eklemişti.