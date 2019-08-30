Twitter, Facebook ve Instagram, 'Vajina İncili'i adlı kitabın reklamlarını engelledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC

Twitter, Facebook ve Instagram, 'Vajina İncili'i adlı kitabın reklamlarını engelledi

Amerikan Kensington Kitabevi, bir jinekoloğun yazdığı vajina sağlıyla ilgili kitabın reklamlarına, Twitter, Facebook ve Instagram tarafından 'içinde vajina' sözcüğü geçtiği için izin verilmediğini açıkladı.

Twitter, Facebook ve Instagram, 'Vajina İncili'i adlı kitabın reklamlarını engelledi
BBC TÜRKÇE
- Kensington Publishing Corp

Amerikan Kensington Kitabevi, Twitter, Facebook ve Instagram'ın bir jinekoloğun vajina sağlığı hakkındaki kitabın reklamlarına izin vermediğini açıkladı.

Dr. Jennifer Gunter'in "The Vagina Bible" (Vajina İncili) adlı kitabını tanıtıcı bazı paylaşımlara da "içinde vajina" sözcüğü geçtiği için izin verilmedi.

Yayınevi, Twitter'ın porno içerik ve hizmetlerle uygunsuz bir dilin kullanıldığı reklamlara izin verdiğini ancak kendi reklamlarını engellediğini savundu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, topluluk kuralları uyarınca cinsel organ isimlerine izin verildiği belirtilerek yanlışlığın "insan hatası"ndan kaynaklandığı belirtildi. Sözcü, engellenen mesajlara yeniden izin verdiklerini söyledi.

Facebook önce iddiaları araştırdığını söyledi ardından bu paylaşımlara izin verdi.

Californialı doktorun Twitter CEO'su Jack Dorsey'e hitaben attığı "Sevgili Jack, vajina bir anatomi terimi. Pis bir laf değil" tweet'i büyük yankı buldu.

'Vajina sözcüğünü dirsek sözcüğü gibi kullanamıyoruz'

Gunter bir başka mesajında da "Sansür, toplum olarak vajina sözcüğünü dirsek sözcüğü gibi kullanma becerimizin olmamasından kaynaklanıyor" dedi.

Bazı kullanıcılar, defalarca "Vajina" yazdıkları mesajlar paylaşırken bir kullanıcı "Anatomi pornografi değildir" dedi.

  • Cinsel yolla bulaşan klamidya hastalığına karşı geliştirilen aşı güvenlik testini geçti
  • Vibratörler seksten zevk almayı engelliyor mu?
  • Vibratörler seksten zevk almayı engelliyor mu?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brexit: İngiltere'de partilerararası ittifak, anlaşmasız Brexit'i engelleyebilecek mi?
BBCBrexit: İngiltere'de partilerararası ittifak, ...
Google, iPhone marka telefonlarını iki yıldır hedef alan bir siber saldırı keşfetti
BBCGoogle, iPhone marka telefonlarını iki yıldır hedef ...
50 dolar çaldığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkûm 36 yıl sonra serbest
BBC50 dolar çaldığı için ömür boyu hapis cezasına ...
Keşmir'de 'ordu işkence yapıyor' iddiası: 'Bizi dövmeyin, silahla öldürün daha iyi'
BBCKeşmir'de 'ordu işkence yapıyor' iddiası: 'Bizi ...
Rusya, Kuzey Kutbu'nda bir öğrencinin keşfettiği beş adayı topraklarına kattı
BBCRusya, Kuzey Kutbu'nda bir öğrencinin keşfettiği beş ...
ABD'de hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda kalan mahkûm dava açtı
BBCABD'de hücresinde tek başına doğum yapmak zorunda ...
İklim değişikliğiyle mücadele - Karbon salımını sıfırlamak için tavsiye edilenler: Az seyahat, az giyim eşyası, az kırmızı et
BBCİklim değişikliğiyle mücadele - Karbon salımını ...
'Atatürk: Türklerin Babası' - BBC'nin 1970'te çektiği belgesel
BBC'Atatürk: Türklerin Babası' - BBC'nin 1970'te çektiği ...
Trump ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı tanıttı
BBCTrump ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'nı tanıttı
Su-57: Türkiye yeni nesil savaş uçağını Rusya'dan alır mı, alırsa etkileri ne olur?
BBCSu-57: Türkiye yeni nesil savaş uçağını Rusya'dan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X