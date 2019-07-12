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HaberlerTeknoloji

Twitter hesabı nasıl silinir? Twitter'da kalıcı hesap silme linki!

Twitter'da kullanıcı sayısı her geçen gün artış gösterse de uygulamadan çıkmak isteyen kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla... Bu nedenle Twitter ile ilgili en fazla aranan konulardan bir tanesi de hesap silme işlemi... Peki Twitter hesabı nasıl silinir? Twitter hesabı kalıcı silme işlemi nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

Twitter'da kalıcı hesap silme!

Yaklaşık 13 yıldır aktif olarak hayatımızda büyük yer kaplayan Twitter, anlık haber akışındaki avantajının yanında içerik doğrulama konusunda yetersiz kalması nedeniyle çokça tepki çekti.

Tüm bu gelişmeler kullanıcıların Twitter’a olan bakış açısını da dönüştürdü ve milyonlarca kullanıcı, twitter hesabını nasıl kapatacağını merak etmeye başladı. Peki twitter hesabı nasıl kapatılır? Twitter'da kalıcı hesap silme işlemi nasıl yapılır? 

TWITTER HESABI NASIL SİLİNİR?

Twitter hesabınızı geri dönmemek üzer kapatmak istiyorsanız aşağıda maddeler halinde sıralanmış adımları izleyebilirsiniz.

- Twitter hesabınıza giriş yaptıktan sonra ayarlar sekmesine tıklayın,
- Ayarlar-Hesap sekmesine tıklayın,
- En alttaki “Hesabımı devre dışı bırak” seçeneğine tıklayın ve hesabınızı silmek istediğinizi onaylayın
- Hesabınız silinmiştir.

TWITTER HESABI KAÇ GÜNDE TAMAMEN SİLİNİR?

Twitter hesabınızı kapadıktan sonra, hesabınız 30 gün süreliğine geçici olarak kapatılır. Yani 30 gün içerisinde geri dönebilirsiniz.

Ancak bu süre dolduktan sonra, hesabınız tamamen silinir. Yaptığınız tüm paylaşım ve etkileşimler kaybolur.

Twitter hesabınızı kapatırsanız aynı kullanıcı adıyla geri dönüş yapamazsınız. Bu nedenle hesabınızı kapamadan önce Tweet arşivinizi Twitter’dan talep edebilirsiniz.

TWITTER KALICI HESAP SİLME LİNKİ

Eğer siz de Twitter hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız;

twitter  linkini kullanabilirsiniz. 

 

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