Twitter çalışanlarıyla toplantı düzenleyen Musk’ın konuşmasından detaylara ulaşıldı. Kayıtlara göre Musk

“Ödemelerde bu dönüştürücü fırsatın olduğunu düşünüyorum. Ödemeler gerçekten sadece bilgi alışverişidir. Bilgi açısından, örneğin doğrudan mesaj göndermekle ödeme göndermek arasında çok büyük bir fark yok. Bunlar temelde aynı şeydir. Prensip olarak, ödemeler için bir doğrudan mesajlaşma yığını kullanabilirsiniz ve bu kesinlikle takip edeceğimiz yol. Twitter, insanların dünyanın herhangi bir yerine anında ve gerçek zamanlı olarak para gönderebilmelerini sağlayacak. Sadece mümkün olduğunca faydalı hale getirmek istiyoruz” dedi.