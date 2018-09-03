Twiter'ın ürün müdürü Sara Haider ve CEO Jack Dorsey, test aşamasında olan iki yeni özelliğe ilişkin bazı ekran görüntüleri paylaştı. Kullanıcılardan geri bildirim isteyen Twitter yöneticileri, yorumlara göre son güncellemeleri yapmayı planlıyor.

Yeni özelliklerden ilki, tweet altındaki kalabalık mesajlaşmaları daha derli toplu hale getirirken ikincisi ise çevrimiçi olunduğunu ortaya çıkaran yeşil bir ikon bulunduruyor. Bu özelliği kapatmak gibi bir seçenek olup olmayacağı yönünde henüz açıklama yapılmış değil. Eğer söz konusu özellik aktif edilirse, kullanıcılar Twitter'a girdikleri andan itibaren profil fotoğraflarının sağ alt köşesinde yeşil bir logoya sahip olacaklar. Böylece diğer kullanıcılar online olduğunuzu görebilecek.

Özellikle ünlü kullanıcılar için tam bir kabus olabilecek olan bu özelliğin kapatılabileceğini öngörüyoruz. Şu an sınırlı sayıda kullanıcı ile test edilen Twitter'ın yeni özellikleri, çok yakında son halini alarak tüm kullanıcılara sunulacak.

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